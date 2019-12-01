بالوثائق.. تواقيع للتصويت على قرار ملزم لرئيس الجمهورية بشان مواصفات رئيس الوزراء المكلف

2019/12/01 | 15:22 - المصدر: السومرية نيوز

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وقع أكثر من 40 نائبا، اليوم الأحد، على قرار، رُفع إلى رئاسة البرلمان، يُلزم رئيس الجمهورية بمواصفات رئيس الوزراء الجديد.

واشترط الموقعون على رئيس الجمهورية، أن "يكون رئيس الوزراء المكلف شخصية وطنية مستقلة ومن حملة الجنسية العراقية حصرا ولم يستلم اي منصب حكومي او نيابي منذ 2003، ويحظى بقبول المتظاهرين".

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