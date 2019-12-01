تراجع بورصة العراق باولى جلسات الأسبوع

2019/12/01 | 15:24 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الأحد ، أولى جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.32 % ، عند مستوى 484.26 نقطة ، فاقداً نحو 1.54 نقطة، مقارنة بجلسة الخميس.

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