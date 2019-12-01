تعرف على النص الدستوري الخاص برتشيح رئيس الوزراء 

2019/12/01 | 15:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر “يس عراق” ، نص المادة (76) من الدستور ، الخاصة بترشيح رئيس الوزراء المكلف من قبل رئيس الجمهوريـة .أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً […]

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