2019/12/01 | 15:29 - المصدر: العهد نيوز

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اظهرت ارقام رسمية محلية ارتفاع معدل البطالة، بالاردن خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 5ر0 % مقارنة مع الفترة نفسها من

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