2019/12/01 | 15:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

تنشر وكالة "العهد نيوز" اليوم الأحد، نص المادة 76 من الدستور العراقي المتعلقة بتكليف رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة، بعد استقالة رئيس مجلس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص المادة 76 من الدستور العراقي المتعلقة بتكليف رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص المادة 76 من الدستور العراقي المتعلقة بتكليف رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).