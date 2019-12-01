شاهد.. لحظة قراءة استقالة عبد المهدي في مجلس النواب

2019/12/01 | 15:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو حصلت عليه “يس عراق” من داخل مجلس النواب، الأحد، لحظة قبول رئاسة البرلمان والأعضاء استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وبيّن الفيديو، قراءة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لطلب الاستقالة الذي تقدم به رئيس الوزراء، على اسماع النواب الحاضرين، والذين بلغ عددهم 241 نائباً.وقال الحلبوسي بعد قراءة الاستقالة، إن البرلمان يقبل بها، […]

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