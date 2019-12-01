المعارضة الإيرانية تشن هجوما على السلطات وتدعو لمحاكمة علنية لكل من أمر بقمع الشعب

2019/12/01 | 15:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شنت الحركة الخضراء الإيرانية المعارضة هجوما على السلطات الإيرانية بشأن تعاملها مع الاحتجاجات الأخيرة ضد رفع أسعار البنزين.

وقال مير حسين موسوي، أحد زعماء الحركة المعارضة، والمقيم تحت الإقامة الجبرية منذ عام الفين وعشرة، إن الاحتجاجات الأخيرة أظهرت الإحباط الجماعي بين الشرائح المضطهدة والمنكوبة من أوضاع البلاد، مضيفا أن تعامل السلطات مع هذه الاحتجاجات يشبه تماما القتل العنيف للشعب أيام شاه ايران عام الف وتسعمئة وتسعة وسبعين، إلا أن الفرق الوحيد بينهما هو تمسك النظام الحالي بالغطاء الديني.

ودعا موسوي الى إجراء محاكمة علنية لكل من أمر وقام بقمع الشعب في احتجاجات تشرين الثاني الحالي، معتبرا أن معاملة قوات النظام للمحتجين جريمة صارخة يجب محاسبة الجهات المسؤولة عن ارتكابها.

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