في العراق.. 3 أحزابٍ تتقاسم ميناء البصرة وسرقة النفط تتم بالتسلسل

2019/12/01 | 15:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق بعد نحو شهرين من التظاهرات الشعبية التي شهدتها معظم المدن العراقية، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية المتردية والمطالبة بإقالة الحكومة، تبدو أن #السلطات_العراقية تحاول استغلال الملف النفطي لقمع […]

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