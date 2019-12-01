بالتعاون مع المتظاهرين..عمليات بغداد تشارك في حملة لتنظيف شارع الرشيد

2019/12/01 | 15:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت قطعات قيادة عمليات بغداد ،اليوم الاحد، مع المتظاهرين في عملية تنظيف شارع الرشيد من مخلفات الحرق والتدمي.

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