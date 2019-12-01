بالفيديو.. ردة فعل ذوي الضحايا بعد النطق بالحكم على قتلة المتظاهرين في واسط

2019/12/01 | 15:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، مقطعا مصوراً لذوي ضحايا التظاهرات في محافظة واسط لحظة النطق بالحكم على ضابطين احدهما بالاعدام بسبب قتل متظاهرين اثنين في المحافظة.وأظهر الفيديو، ردة فعل المئات من الاشخاص بينهم ذوي الضحايا تجمهروا أمام محكمة جنايات واسط اثناء محاكمة ضابطين تسببا بقتل متظاهرين من ابناء مدينة الكوت”.وبحسب الناشطين، […]

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