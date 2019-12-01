بالصور.. شهداء ذي قار في مجلس النواب

2019/12/01 | 15:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زينت باحة مجلس النواب لوحة تضمنت صور شهداء محافظة ذي قار من المتظاهرين الذين سقطوا خلال الاسبوع الماضي.

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