بالوثيقة.. تكليف رئيس جديد لجامعة بغداد

2019/12/01 | 15:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه وزير التعليم العالي قصي السهيل بتكليف رئيس الجامعة التكنلوجية عماد حسين مرزه الحسيني بمهام رئيس لجامعة بغداد وتكليف احمد محمد حسن الغبان بمهام تسيير وادارة الجامعة التكنلوجية لحين اكمال الاجرائات الاصولية بإختيار رئيس جامعة جديد.انتهى

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