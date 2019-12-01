2019/12/01 | 15:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت في مبنى مجلس النواب، اليوم الأحد، لافتة تتضمن صوراً لـ 28 شهيداً من ضحايا التظاهرات في محافظة ذي قار.وتضمنت اللافتة صورا للشهداء الذين سقطوا خلال التظاهرات في محافظة ذي قار خلال الايام الثلاثة الماضية ، وكتب عليها عبارة: نطالب بالقصاص العادل ممن تسبب بمجزرة ذي قار..الرحمة والرضوان لشهداء ذي قار شهداء الوطن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهداء ذي قار في مبنى مجلس النواب ومطالبة بالقصاص من “القتلة”.. (صورة)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهداء ذي قار في مبنى مجلس النواب ومطالبة بالقصاص من “القتلة”.. (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).