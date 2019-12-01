وفد يوناني رفيع يغادر فعالية رسمية احتجاجا على

2019/12/01 | 16:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

غادر وفد يوناني رفيع المستوى مراسم رسمية أقيمت بمناسبة افتتاح خط أنابيب الغاز عبر الأناضول احتجاجا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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