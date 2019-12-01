الأردن يدعو العراق للاعتماد على ميناء العقبة في وارداته

2019/12/01 | 16:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ، طارق الحموري، العراق للاعتماد على ميناء العقبة في وارداته .

وبحث الحموري ووزير التجارة محمد العاني ، على هامش اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، لمنظمة التعاون الإسلامي في تركيا ، سير العمل بالتفاهمات التي توصل اليها الجانبان، في شباط من العام الحالي ، واهمية تنفيذها ، وخصوصية العلاقة الأردنية العراقية والمواقف الأردنية تجاه العراق.

و أكد الحموري استعداد الحكومة لحل أي صعوبات قد تواجه المستوردين ورجال الأعمال العراقيين ، خلال استخدامهم لميناء العقبة، مشيراً الى أن الزيارة الميدانية التي قام بها الى ميناء العقبة للاطلاع عن كثب على طبيعة العمل في موانئ العقبة ، وتذليل اي صعوبة قد تواجه تعزيز تنافسية الميناء امام حركة التجارة العراقية.

وقال العاني إن هنالك محاولات جادة للاستفادة من ميناء العقبة ، والخصم الممنوح للجانب العراقي على رسوم المناولة للمستوردات الواردة للعراق، من خلال ميناء العقبة ، والبالغة خمسة وسبعين بالمئة، واعتبار العقبة كرديف لميناء ام قصر العراقي ، الذي عانى مؤخرا من اغلاقات تسببت بتعطيل حركة المناولة في الميناء.

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