2019/12/01 | 16:14 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلاح حسن : منتخبنا يمتلك الكثير وقلة الخبرة واضحة على اداء لاعبينا والمباريات المقبلة سيتصاعد الاداء ونمتلك لاعبين بدلاء مميزين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 16:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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