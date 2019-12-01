الهاتف Huawei Nova 6 يظهر على متجر VMall، وإليكم الألوان والذاكرة التي سيأتي بها

2019/12/01 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الهاتف Huawei Nova 6 5G والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في اليوم 5 ديسمبر ظهر للتو على متجر VMall الإلكتروني التابع لشركة Huawei.



ونتيجة لذلك، فقد تأكدنا من أن هذا الهاتف سيصل بأربعة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأزرق الداكن والأحمر والأزرق الفاتح، وسيكون متوفرًا على شكل نسختين عندما يتعلق الأمر بالذاكرة، وهاتين النسختين هما 8GB/128GB و 8GB/256GB.

سيكون الهاتف Huawei Nova 6 متوفرًا في نسختين، واحدة تدعم 4G وأخرى تدعم 5G أيضًا، ولكن وفقا للمعلومات المدرجة على متجر VMall، فلن تكون النسخة الأولى متوفرة إلا مع 128GB من الذاكرة الداخلية، وستأتي مع ألوان تشمل الأسود والأزرق والأزرق الأرجواني.



أما نسخة 5G من ناحية أخرى، فهي ستأتي مع 128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية، وستكون متوفرة باللون الأحمر أيضًا.

للآسف، متجر VMall لا يكشف لنا عن المواصفات الكاملة للهاتف Huawei Nova 6، ولكن حصلنا في الفترة الماضية على معلومات تفيد بأن هذا الهاتف سيضم منفذ السماعات 3.5mm، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب، فضلا عن كاميرتين في الأمام بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية.



وعلاوة على ذلك، فقد سمعنا كذلك أن هذا الهاتف سيضم المعالج HiSilicon Kirin 990 و8GB من الذاكرة العشوائية، وسيأتي مسبقًا مع نظام Android 10.

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