وزير العدل يشيد بعشائر ذي قار لدعمها في حماية سجن الناصرية

2019/12/01 | 16:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد وزير العدل فاروق أمين الشواني ، اليوم الأحد، بعشائر ذي قار لموقفها البطولي المشرف بشأن دعمها ومساندتها للقوات الأمنية بتأمين ادارة سجن الناصرية المركزي دعما للامن المجتمعي

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