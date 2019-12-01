2019/12/01 | 16:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد المهندس محمد العطا، اليوم الاحد، الحداد ثلاثة ايام على ارواح الشهداء في بغداد ذي قار والنجف والأشرف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح شهداء التظاهرات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يعلن الحداد ثلاثة أيام على أرواح شهداء التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).