موقف نبيل من فريق محامين عراقيين.. تغيير المادة القانونية لمتظاهر يواجه تهمة الإرهاب

2019/12/01 | 16:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطوع فريق من المحامين في بغداد، للتوكل بقضية المتظاهر علي شاكر المالكي، الذي اعتقل في منطقة باب المعظم خلال عودتهم من التظاهرات وواجه تهمة الإرهاب.وقال مقدم البرنامج الساخر، البشير شو، أحمد البشير في تويت على موقع تويتر، إن “أحد المحامين المتطوعين، أبلغني بتغيير المادة القانونية التي صدرت بحق المتظاهر علي شاكر المالكي، من أربعة […]

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