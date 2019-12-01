2019/12/01 | 16:20 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلاح حسن للرياضة الان : كانتيش مدرب مجتهد ويعرف كيف يستخدم ادواته وعلاء عباس ومهند علي والكويتي ناصر يوسف والقطريان المعز علي وحسن الهيدوس ابرز مهاجمي البطولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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