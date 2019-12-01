شاهد بالفيديو... لحظة قبول استقالة عبد المهدي

2019/12/01 | 16:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، لحظة قبول مجلس النواب العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من منصبه....

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