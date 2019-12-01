2019/12/01 | 16:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه عضو مجلس النواب، فائق الشيخ علي، اليوم الأحد، رسالة إلى قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، بعد وورد أنباء وصوله إلى بغداد، ليل أمس السبت.وقال الشيخ علي في تويت على تويتر، “الجنرال قاسم سليماني المحترم، أود أن أخبرك بأنك فشلت في حكم العراق، وأن الذين صنعتهم من زبانيتك وسلمتهم السلطة في بلدي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فائق الشيخ علي يوجه رسالة إلى سليماني: على خامنئي أن يستبدلك) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فائق الشيخ علي يوجه رسالة إلى سليماني: على خامنئي أن يستبدلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).