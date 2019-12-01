(46) يومًا دون تسجيل.. المنتخب البحريني يعاني من صيام التهديف

2019/12/01 | 16:31 - المصدر: العهد نيوز

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يعاني المنتخب البحريني من مشكلة كبيرة تتعلق بفشله في زيارة شباك خصومه، حيث لم يسجل أي هدف منذ 46 بومًا.

ويعود الهدف الأخير الذي

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