2019/12/01 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل العهد في النجف: استمرار انعقاد مؤتمر شيوخ العشائر في المشخاب لبحث تهدئة الأوضاع في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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