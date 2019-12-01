توزيع 3421 قطعة ارض على منتسبي مختلف المؤسسات الحكومية في البصرة

2019/12/01 | 16:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة

اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني ،اليوم الاحد، توزيع 3421 قطعة ارض على منتسبي مختلف المؤسسات الحكومية بالمحافظة.

وذكر العيداني في بيان صحفي تلقت "العهد

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