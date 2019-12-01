2019/12/01 | 16:34 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق ماذا بعد رحيل رئيس الوزراء؟ البرلمان يقبل استقالة حكومة المهدى بعد شهرين احتجاجات دامية.. خطوات دستورية تبدأ بمخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية خليف... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 16:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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