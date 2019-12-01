بعد 16 عاماً من الإهمال.. نصب “ذات الصواري” تحت صيانة متظاهري البصرة

2019/12/01 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ البصرة

أطلق متظاهرون في محافظة البصرة، اليوم الأحد، حملة واسعة لإعادة تأهيل وصيانة نصب معركة "ذات الصواري" الذي تعرض للإهمال طوال السنوات الماضية.

وقال الناشط المدني، علي المالكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نصب معركة ذات الصواري يعد من النصب البصرية الخالدة، وتعرض للإهمال بشكل مقصود، طوال السنوات الماضية".

وجمع المتظاهرون تبرعات فيما بينهم للعمل على صيانة النصب، الذي يقع بالقرب من ساحة اعتصام البصرة في فلكة البحرية وسط المحافظة.

وتم انشاء نصب ذات الصواري عام 1972 من قبل نحاتين عراقيين، ليجسد معركة ذات الصواري، المعركة البحرية التي انتصر فيها العرب على الروم في عرض البحر الأبيض المتوسط.

واشترك في تنفيذ النصب التذكاري، نخبة من الفنانين الشباب، الذين كانوا جنودا في السبعينيات، يؤدون خدمتهم الإلزامية في مركز التدريب المهني للبحرية، تحت امرة العقيد قاسم محمد علي، الذي أرسل في طلبهم، واقترح توظيف مهاراتهم الفنية في تشييده.

بغداد اليوم- بغداد

اعلن محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، الاحد، إطلاق سراح الناشط المدني سمير الفرج.

وقال الدليمي في بيان مقتضب انه "تم اطلاق سراح الناشط المدني سمير الفرج، اثر اعتقاله منذ اكثر من شهر"، فيما نشر المكتب الإعلامي

بغداد اليوم- النجف

نفى محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد (1 كانون الأول 2019)، الأنباء المتداولة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بصدور امر استقدام بحقه.

وقال الياسري في بيان تلتقه (بغداد اليوم) إن "الاخبار المتداولة في بعض صفحات التواصل ا

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، الاحد (1 كانون الأول 2019)، بفتح جميع الجسور في ذي قار امام حركة العجلات باستثناء جسر الزيتون الذي لا يزال المتظاهرون يرابطون به.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إ

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