وزير النفط: العراق ملتزم بقرار خفض الانتاج

2019/12/01 | 16:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الاحد، التزام العراق الكامل بقرار خفض الانتاج الذي اقرته منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك والدول المتحالفة معها من خارج المنظمة.

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