محافظ النجف يصدر توضيحاً بشأن استقدامه ويؤكد احترامه للقضاء

2019/12/01 | 16:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الأحد، احترامه للقضاء العراقي والقرار الذي صدر بحقه من قبل محكمة النجف.

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