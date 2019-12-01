حقوق الانسان النيابية تدعو رجال الدين والعشائر الى ضبط النفس ودرء الفتنة

2019/12/01 | 16:48 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / SNG- طالبت حقوق الانسان النيابية، اليوم الاحد، الأجهزة الأمنية عدم استخدام الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين، فيما دعت رجال الدين والعشائر الى ضبط النفس ودرء الفتنة.وقال رئيس اللجنة النائب أرشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده داخل مجلس النواب، وحضرته الغدير، إن لجنته تتابع عن كثب مجريات أحداث التظاهرات الأخيرة في عدد من ...

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