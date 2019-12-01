حقوق الانسان النيابية تدعو جميع الأطراف الى تغليب الحكمة في التعامل مع الاخرين

2019/12/01 | 16:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغدا:الفرات نيوز} دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، جميع الأطراف الى تغليب الحكمة في التعامل مع الاخرين لايجاد الحلول.

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