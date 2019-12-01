الشباب النيابية تدعو الى تشكيل لجان على أعلى المستويات لاستضافة خليجي 25

2019/12/01 | 16:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} دعت لجنة الشباب والرياضة النيابية، الى تشكيل لجان على أعلى المستويات للتهيئة لبطولة خليجي {25} في البصرة.

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