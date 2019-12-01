سائرون يعلن أنه الكتلة الأكبر في البرلمان ويخاطب رئيس الجمهورية بشأن اختيار البديل عن عبدالمهدي(فيديو)

2019/12/01 | 16:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، أنه الكتلة الأكبر في البرلمان بتكيف من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ويتنازل عن هذا الاستحقاق إلى الشعب ويكلف رئيس الجمهورية باختيار رئيس جديد للحكومة.وقال التحالف في مؤتمر صحفي في البرلمان، إن “بعد قبول مجلس النواب استقالة الحكومة والتوصية لرئيس الجمهورية […]

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