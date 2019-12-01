نواب عراقيون يحددون الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء المقبل

2019/12/01 | 16:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع عدد من نواب البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على وثيقة حددوا فيها الشروط التي يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء المقبل....

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