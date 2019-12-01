سائرون تعلن تنازلها عن حقها في ترشيح رئيس للوزراء

2019/12/01 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت كتلة سائرون النيابية، عن موقفها من تقديم مرشح عنها لتولي منصب رئاسة الوزراء.

وأكد النائب عن الكتلة جواد الموسوي في تصريح، أن سائرون تعلن تنازلها عن حقها في ترشيح رئيس للحكومة، باعتبارها الكتلة الأكبر، لتولي المنصب بدلا عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وتعلم رئيس الجمهورية بذلك، مبينا ان الكتلة ستوافق على المرشح الذي سيختاره الشعب.

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