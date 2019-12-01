تقرير: ميسي سيفوز بالكرة الذهبية

2019/12/01 | 16:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نشر تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، تسريبًا لترتيب اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه تم تداول تسريبا لترتيب اللاعبين في سباق الكرة الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي، يبرز فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بالجائزة بعد حصوله على 446 نقطة.

وجاء الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، في المركز الثاني، بـ382 نقطة، بينما حل زميله المصري محمد صلاح ثالثًا بـ179 نقطة.

وأبرز التسريب أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، سيحتل المركز الرابع في الجائزة المقدمة من "فرانس فوتبول" بـ133 نقطة، ويليه السنغالي ساديو ماني، نجم الريدز، خامسًا بـ97 نقطة.

يذكر أن أكثر من تقرير إسباني سبق أن أكد فوز ميسي بالجائزة، وأنه تم إبلاغ البرغوث بالنتيجة من قبل مسؤولي "فرانس فوتبول".

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