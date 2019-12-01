أحلام تبهر المتابعين بإطلالة أنثوية أنيقة- بالصور

2019/12/01 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تميزت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ في إطلالتها ببرنامج The Voice بالأناقة وانتقاء إطلالات شبابية مليئة بأنوثة صاخبة، إن من حيث الفساتين أو الماكياج والمجوهرات، ونالت إعجاب العديد من جمهورها ومتابعيها.

وهذه المرة اختارت أحلام اللون الأزرق لفستان بتصميم جاء ملاصقاً للجسم لماعاً وبطانة باللون البيج كما رفعت شعرها إلى الوراء وجاءت المجوهرات عصرية وناعمة أكملت إطلالتها.

ونالت الصور التي التقطها أحلام من كواليس حلقة الليلة من البرنامج إشادات واسعة وتعليقات تنم عن إعجاب المتابعين بهذا اللوك.

إشارة إلى أن أحلام لا زالت تحتفل بنجاح أغنيتها، أنا ما استغني التي حققت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة ونالت أصداء واسعة من زميلاتها الفنانات قبل المشتمعين والمحبين.

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