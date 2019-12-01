التقاعد تباشر بدفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

2019/12/01 | 17:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الاحد، دفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر كانون الأول 2019، إضافة إلى دفع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش

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