2019/12/01 | 17:07 - المصدر: pukmedia
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزارة البيشمركة: داعش لم يندحر بعد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 17:07.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزارة البيشمركة: داعش لم يندحر بعد) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزارة البيشمركة: داعش لم يندحر بعد) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزارة البيشمركة: داعش لم يندحر بعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).