2019/12/01 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

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الحديثي يعلن تحول حكومة عبد المهدي الى تصريف الاعمال ويحدد الفترة المتبقية لها

يتبع .............

بغداد اليوم- بغداد

رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها اليوم، الى يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ان "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم الثلاثاء المُقبل الساعة الواحدة بعد الظهر".

وقبل مجلس النواب خلال جلسته ال

بغداد اليوم - بغداد

كشف، سعد الحديثي، المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لحكومة تصريف الاعمال، الاحد 1 كانون الاول 2019، عن صدور اوامر قبض بحق متهمين بالاعتداء على المواطنين والممتلكات.

وقال الحديثي في تصريح صحفي، إن "اوامر قبض صدرت بح

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الاحد، دفع رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين لشهر كانون الأول 2019، إضافة إلى دفع مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق "ممّن قُبلت اعتراضاتهم"

وقالت الهيأة في بيان، إنها &qu

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