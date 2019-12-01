التقاعد تعلن عن دفع رواتب المتقاعدين العسكري والمدني لشهر كانون الاول

2019/12/01 | 17:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة التقاعد الوطنية عن دفع رواتب المتقاعدين العسكري والمدني لشهر كانون الاول ٢٠١٩ وبإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم.

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