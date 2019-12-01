العراق... كتلة سائرون تعلق على حقها في ترشيح رئيس الوزراء المقبل

2019/12/01 | 17:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة سائرون، اليوم الاحد، تنازلها عن "حقها" في ترشيح رئيس الوزراء المقبل باعتبارها "الكتلة الاكبر"، مشيرة الى أنها ابلغت رئيس الجمهورية برهم صا...

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