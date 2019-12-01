التقاعد تعلن صرف رواتب المتقاعدين العسكري والمدني لشهر كانون الاول

2019/12/01 | 17:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاحد، عن دفع رواتب المتقاعدين العسكري والمدني لشهر كانون الاول ٢٠١٩.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه انه "بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم".

واضافت "كما تم دفع مكافأة نهاية الخدمة مع قائمة الراتب التقاعدي للمتقاعدين من منتسبي الجيش العراقي السابق ممن قدموا اعتراضات وقبلت اعتراضاتهم".

ولفتت الى انهت "مستمرة بحملة بتحديث البيانات الخاصة بالمتقاعدين ( داخل العراق او خارجه ) او ورثتهم ممن يتقاضون الراتب التقاعدي ويتم تحديث بياناتهم الشخصية والوظيفية وذلك من خلال الرابط http://pension-app.com".

وبينت "وبالإمكان التحديث من خلال الهواتف الذكية بالدخول إلى الرابط اعلاه من مقر سكناهم دون الحاجة للحضور الى مقر الهيئة في بغداد وفروعها في المحافظات، واوضحت لغرض إكمال إجراءات تحديث السجلات التقاعدية، حيث تقوم الهياة بحملة ادامة البيانات استعدادا لإجراءت تنفيذ تعديل قانون التقاعد الذي أقر مؤخرا وشهادة الحياة السنوية التي تطبق بداية العام المقبل ٢٠٢٠ ولتحاشي توقف الراتب التقاعدي".

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