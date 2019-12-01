إصابة ريبري تزيد من معاناة فيورنتنيا

2019/12/01 | 17:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تلقى فيورنتينا، نبأ صادمًا بعد إصابة لاعبه الفرنسي فرانك ريبيري، خلال مشاركته أمس السبت أمام ليتشي، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

وسقط فيورنتينا أمام ليتشي، بهدف نظيف، ليواصل ترنحه ونتائجه السلبية، محتلاً المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

وذكر نادي فيورنتينا في بيان عبر موقعه الرسمي، أن ريبيري أجرى بعض الفحوصات الطبية صباح اليوم الأحد، وأظهرت معاناته من إصابة في أربطة الكاحل الأيمن.

ولفت النادي الإيطالي إلى أنه سيتم إعادة تقييم حالة ريبيري في الأيام القليلة المقبلة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن ريبيري سيغيب عن المشاركة مع فيورنتينا حتى بداية عام 2020 المقبل.

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