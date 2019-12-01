2019/12/01 | 17:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف: سأذهب إلى المحكمة للإدلاء بشهادتي بشأن ضحايا المحافظة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف: سأذهب إلى المحكمة للإدلاء بشهادتي بشأن ضحايا المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).