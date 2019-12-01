هيئة النزاهة: صدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة بابل السابق

2019/12/01 | 17:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق رئيس جامعة بابل السابق، على خلفية قضية فساد.

وأوضحت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بابل، أصدرت امر الاستقدام في القضية المتعلقة بوجود مغالاة في أسعار شراء أسلحة للحراس، مشيرة الى إحالة القضية الى القضاء وفقا لأحكام المادة اربعمئة وثلاثين من قانون العقوبات العراقي.

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