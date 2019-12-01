شرطة الانبار لـ

2019/12/01 | 17:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الاحد، عن اعتقال اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية وسط

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