2019/12/01 | 17:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئاسة مجلس النواب توافق على مطالب نواب ذي قار والنجف وإحالتها إلى اللجان المختصة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 17:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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