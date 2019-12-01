2019/12/01 | 17:38 - المصدر: pukmedia
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اللجنة المالية: رواتب الموظفين خط احمر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 17:38.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية: رواتب الموظفين خط احمر) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية: رواتب الموظفين خط احمر) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية: رواتب الموظفين خط احمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).